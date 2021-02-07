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Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» во время расследования по COVID-19 в Ухане

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Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» во время расследования по COVID-19 в Ухане

Ухань, 7 февраля. Специалисты Всемирной организации здравоохранения нашли важные зацепки для понимания возникновения пандемии COVID-19 . В ВОЗ сообщили, что улики найдены на одном из рынков Уханя.

Эксперты ВОЗ смогут дать точное объяснение, почему в Китае появился вирус, рассказал один из членов делегации организации. По его словам, эксперты наткнулись на «важные улики» в ходе изучения проблемы на рынке морепродуктов в Ухане.

Группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай для расследования причин возникновения коронавируса. Об этом ранее сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

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