Лучшую пару животных выберут из 38 семей самарского зоопарка

Самара, 7 февраля. Сотрудники самарского зоопарка организовали конкурс на главную пару года среди животных. Победителей предстоит выбрать пользователям социальных сетей.

Зоологи приурочили интересное мероприятие ко Дню всех влюбленных. Подписчикам зоопарка надо будет проголосовать за любимых кандидатов из 38 семей животных. О добром конкурсе рассказали местные СМИ.

Задача, поставленная перед самарцами, не из легких. Среди претендентов на победу дальневосточные леопарды, амурские тигры, канадские пумы, а также ослики, крокодилы, лебеди и филины. В «Любви с первого взгляда для животных» примут участие даже краснохвостые сомы, пауки-птицееды, страусы эму, вороны и многие другие представители фауны планеты Земля.

Голосование продлится до 13 февраля, а итоги конкурса будут подведены в День всех влюбленных. Сейчас пальма первенства находится у четы амурских тигров, которые стали победителями в прошлом году. Призом для чемпионов станут их любимые лакомства.

Результаты всероссийского конкурса «Хорошие новости России» подвели в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года. Премию получили шесть журналистов из разных уголков страны.