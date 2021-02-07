Российский врач рассказал об осложнениях бессимптомного коронавируса

Москва, 7 февраля. Перенесенный без проявления каких-либо симптомов коронавирус может представлять опасность для организма, рассказала терапевт Екатерина Яшина.

Если COVID-19 попал в организм пациента и никак себя не проявил, он может затронуть некоторые органы. Это зависит от индивидуальных особенностей организма человека. По словам Яшиной, осложнения могут проявиться и спустя определенное время.

«Точно известно, что коронавирус влияет на мужчин гораздо хуже, чем на женщин. Поэтому представителям сильного пола нужно постоянно отслеживать свое состояние», — рассказала она «Газете.ру».

Чтобы выявить бессимптомный коронавирус SARS-CoV-2, необходимо сдать тест на антитела. При подтверждении перенесенного заболевания важно пройти назначенного врачом обследование. Важно понимать, что последствия болезни могут показать себя как сразу, так и через несколько лет, добавила Яшина.

Отказаться от масочного режима в России могут уже весной этого года. Для этого необходимо, чтобы в стране появилось достаточное количество граждан с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.