Сеть пабов Гая Ричи запросила финансовой помощи у британского парламента

Лондон, 7 февраля. Состояние британского режиссера Гая Ричи оценивается в 150 миллионов долларов. Это не помешало создателю комедии «Большой куш» попросить финансовой помощи у парламента.

Помимо кинопроизводства, 52-летний Ричи занимается гастрономическим бизнесом: он владеет сетью пабов и ресторанов Fatboy Pub Company. В конце 2020 года режиссер обратился к властям с просьбой выделить ему дополнительное финансирование на фоне убытков из-за закрытия заведений в пандемию коронавируса.

В заявлении Гая Ричи сказано, что его компания потеряла около 627 тысяч долларов. Значительную роль в издержках сыграл и выход Великобритании из Евросоюза. В парламенте просьбу режиссера о материальной поддержке раскритиковали.

«Когда программа помощи предприятиям была запущена, подразумевалось, что правительство будет выплачивать часть зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, а не выделять деньги знаменитостям, у которых на счетах миллионы», — цитирует газета The Sun члена Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Полина Лэтема.

Недавно главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала недовольство пожилой части россиян по поводу размера их пенсионных выплат. Она предложила им вспомнить девяностые и попросила дать стране «время».