Учения «Зима-2020» показали реальное положение Польши в случае войны с Россией

Москва, 7 февраля. Польша затеяла виртуальную войну с Россией, и сама же в ней проиграла. По мнению эксперта, немаловажную роль в разгроме поляков сыграл психологический удар.

В ходе штабных учений «Зима-2020» поляки собирались противостоять «наступлению с Востока» в течение 22 дней, однако уже спустя пять дней ВС Польши были разгромлены. После обнародования результатов маневров многие эксперты недоумевали от того, что Варшава умудрилась проиграть в штабных учениях.

Политический аналитик Олег Хавич уверен, что произошедшее говорит о крушении трех культовых мифов, которые создавались польскими пропагандистами со времен вступления страны в НАТО. Расчет на военную поддержку США не оправдался. Вашингтон не отказался от своих обязательств и готов был перебросить свои войска в течение пяти дней, но именно столько и понадобилось «агрессорам», чтобы помогать оказалось уже некому.

Кроме того, учения показали, что разрекламированное американское вооружение не гарантирует победу в войне. Тем более, что половина закупленного Польшей оружия попадет к ней в руки в лучшем случае к концу 2020-х годов. Речь идет об истребителях F-35, системах ПВО Patriot и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Провальной также оказалась военная стратегия, которая подразумевает перемещение военных соединений поближе к восточной границе. Подобная тактика является свидетельством подготовки к наступательной войне, но никак не оборонительной.

Хавич уверен, что главный эффект проигранной «войны с Россией» – психологический. Польшу долго готовили к противостоянию с Москвой на стороне США, но военная концепция оказалась несостоятельной. Поляки сильно поверили в себя и поплатились. Теперь им придется жить с мыслью, что от русских невозможно защититься военным путем.

Ранее китайские аналитики поделились своим видением причин полного разгрома поляков в ходе штабных учений. Они указали на три основных фактора.