В Минздраве ДР Конго подтвердили новый случай заболевания вирусом Эбола

Киншаса, 7 февраля. Власти Демократической республики Конго подтвердили, что в стране выявлен новый случай заболевания вирусом Эбола. Об этом сообщили в местном минздраве.

Вспышки вируса Эболы на территории государства регистрировались неоднократно. В воскресенье представители здравоохранительного ведомства ДР Конго подтвердили, что в очередной раз в стране выявлен случай с нашумевшим заболеванием.

Сообщения о возможном возникновении новой смертельной «болезни X» в Конго не должны вызывать панику среди людей. Как ранее заявила эпидемиолог из Дагестана Лейля Тимербаева, очаг должен быть изучен специалистами.