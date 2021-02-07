Внучка Долиной собирается превзойти тиктокера Даню Милохина

Москва, 7 февраля. Народная артистка России Лариса Долина считает, что у ее единственной внучки Александры большой потенциал. Девятилетняя наследница звезды уже строит планы на будущую карьеру.

Школьница планирует обосноваться не только в развлекательной соцсети TikTok, но и за ее пределами. Аппетиты у девятилетней Александры большие: она хочет превзойти по популярности самого просматриваемого блогера Даню Милохина. Для этого внучка Долиной старается не проводить много времени в соцсетях и посещает театральную школу.

«Я продвинусь дальше тиктока, поскольку много в нем не сижу», — констатировала Александра в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Внучка артистки лично с Милохиным пока не знакома, однако твердо намерена впечатлить его при встрече. Александра анонсировала съемки «крутого контента». Она стремится к популярности, поэтому не забывает, что нужно быть требовательной к себе. Внучка Долиной уже столкнулась с завистью одноклассников. С ее слов, справляться с хейтом ей помогает игнорирование недоброжелателей.

Недавно Лариса Долина посреди рабочей недели решила побаловать женскую половину своей семьи. Вместе с 37-летней дочерью Ангелиной Миончинской и внучкой Александрой звезда посетила стилиста.