Варшава, 7 февраля. Китайские эксперты назвали три причины провала Польши в воображаемой войне с Россией.

Аналитики издания Sohu напомнили, что в ходе военных учений ВС Польши должны были проверить способность армии отразить нападение с северо-востока — т.е. с Калининградской области и Беларуси. Оборону предполагалось держать 22 дня в ожидании подкрепления из стран НАТО, однако страна потерпела неудачу, пишет «ПолитРоссия».

Напомним, согласно исходу военных учений, противник взял в кольцо Варшаву на четвертый день, а на пятый страна потеряла более 70% личного состава армии. Китайские эксперты выделили три причины полного поражения.

Первая заключается в том, что польская столица находится всего в 180 км от белорусской границы. С учетом развитой дорожной инфраструктуры, трасса хорошо подходит для штурмовых операций бронетанковых кластеров.

Вторая причина — переоценка собственных сил военачальниками из Варшавы. На деле оказалось, что и армия, и тактическое командование явно не дотягивает до того уровня, который представляли себе высшие чины.

Наконец, последней ошибкой стало то, что в Польше недооценили потенциального противника. Аналитики Sohu отмечают, что моделирование шло с российской и белорусской армией, однако в коалиции она значительно превосходит польскую в числе.

В заключение авторы материала напомнили, что во время Второй Мировой войны Германия потратила около месяца на то, чтобы завоевать Польшу. Теперь Варшава побила новый рекорд, сдав позиции меньше, чем за неделю.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на экспертов сообщало, что американское оружие стало главной причиной полного разгрома Польши в виртуальной войне с Россией.