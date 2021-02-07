Седокова показала изящные формы в леопардовом костюме

Москва, 7 февраля. Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова открыла в одном из торговых центров Москвы бутик собственной одежды. Там певица планирует продавать свои вещи. Седокова давно увлекается модой, а теперь решила, что настало время активно заниматься данным направлением. Седокова всегда одета стильно. Выбор одежды у популярной певицы всегда уникален и вызывает у подписчиков и фанатов звезды неподдельный интерес.

На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото, на котором предстала в леопардовом комбинезоне, который держится на тонких бретельках. Благодаря такому фасону артистка сумела продемонстрировать все прелести своей ошеломительной фигуры.

Певица сделала под публикацией оригинальную подпись:

«Ответишь на один вопрос? Какое твое любимое животное? Мое леопард».