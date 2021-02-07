Военный эксперт увидел признаки подготовки Киева к войне в Донбассе

Москва, 7 февраля. Намерение наладить на Украине производство барражирующих боеприпасов, которые часто называют «дронами-камикадзе» рождает подозрение, что они будут использоваться в Донбассе.

Барражирующие боеприпасы показали свою эффективность в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Nation News особо выделил израильский беспилотник «Мини-Гарпия», который, по его словам, был очень эффективен в уничтожении бронетехники и старых зенитно-ракетных комплексов.

«Украина планирует приобрести у Израиля и Турции технологии производства подобных дронов. Это говорит о том, что Киев готовится к молниеносной войне на Донбассе», — предупредил Кнутов.

О начале выпуска на Украине дронов-камикадзе заявил председатель правления украинской госкомпании «Артем» Владимир Зимин. Со ссылкой на его слова Федеральное агентство новостей сообщило, что украинское предприятие будет создавать барражирующие боеприпасы с тремя типами боевых частей: с термобарической, осколочно-фугасной и комбинированной.