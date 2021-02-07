Власти ЦАР готовы к диалогу с мирной оппозицией

Банги, 7 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о возможности диалога с оппозицией. Но лишь с той ее частью, которая не брала в руки оружия.

Глава Центральноафриканской Республики выступил на церемонии празднования годовщины подписания Хартумского соглашения. Два года назад при посредничестве российских дипломатов правительство африканской страны и лидеры вооруженных группировок подписали мирный договор, однако в преддверии декабрьских выборов он был нарушен боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Туадера отметил готовность продолжать диалог с демократической оппозицией ради будущего страны. Однако исключил малейшую возможность перемирия с теми элементами, которые под руководством экс-президента Франсуа Бозизе нападали на мирные города ЦАР, атаковали вооруженные силы республики (FACA) и грабили местное население.

Глава государства призвал всех гарантов, посредников и партнеров Центральноафриканской Республики мобилизоваться для полного и эффективного выполнения Хартумского соглашения. Но остается неясным, как отделить замешанных в грабежах и кровопролитии боевиков от оппозиционеров, действовавших по демократическим принципам.

Подтверждая тезис, что у победы множество отцов, а поражение всегда сирота, бывшие союзники Бозизе начали отказываться от связей с разгромленной «Коалицией».

Глава «Союза за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) и главный соперник Туадера на минувших выборах Анисе-Жорж Дологеле заявил, что его партия не заключала союза с Бозизе. Лидер URCA попытался объяснить, что было подписано лишь соглашение о намерении вступить в альянс, причем не лично с Бозизе, а с членами созданной бывшим президентом партии KNK и ее избирателями, голоса которых он якобы рассчитывал получить на выборах.

С другой стороны, население республики приветствует решительные действия армии, зачищающей страну от боевиков. Среди них есть как иностранные наемники, так и террористы из недобитых филиалов ИГ1, «Аль-Каиды»1 и «Боко-Харам» (организации запрещены в РФ).

Центральноафриканцы выступают против диалога с CPC, а президент Туадера, опираясь на требование граждан, намерен завершить спецоперацию против вооруженных бандитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.