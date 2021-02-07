Актриса Анна Легчилова десять лет не могла забеременеть

Москва, 7 февраля. Актрисе Анне Легчиловой и ее супругу, артисту Игорю Бочкину пришлось приложить немало усилий, чтобы на свет появился их наследник.

Впервые стать матерью актриса смогла в 2016 году. Беременность была для артистки настолько выстраданной, что она целых три года скрывала новость о рождении сына. Супругам пришлось потратить десять лет, чтобы на свет появился их наследник.

«Это было очень тяжело и долго. Это деньги, здоровье, время. Кто-то рожает, как ветер дунул, а кто-то тяжело», — поделилась 51-летняя Легчилова.

Актриса призналась, что хотела бы иметь пять или шесть детей, поскольку материнство стало для нее невероятным счастьем. В программе «Однажды...» на канале НТВ Легчилова назвала себя сумасшедшей мамой и объяснила, почему долго не сообщала общественности о рождении сына. Артистка хотела оставить ребенка только себе и не желала кого-то впускать в свой идеальный мир.

63-летний Игорь Бочкин во всем поддерживает жену. Актер гордится сыном и мечтает передать мальчику те вещи, которые заложил в нем самом его отец.

Многие актеры сталкиваются с трудностями при зачатии потомства и иногда прибегают к услугам суррогатной матери в силу возраста. Например, именно так появились на свет дочери 81-летнего Эммануила Виторгана и его жены Ирины. Младшей девочке еще не исполнилось двух лет.