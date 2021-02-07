Волочкова показала изуродованные пуантами ноги

Москва, 7 февраля. Балерина Анастасия Волочкова недавно рассталась с возлюбленным, отношения с которым строила менее одного года. Бывшая звезда Большого театра нашла утешение в жестких тренировках.

Балерина на протяжении всего периода пандемии коронавируса много времени проводила в хореографическом зале собственного особняка. Танцовщица упорно тренировалась, чтобы давать сольные концерты. Иногда Волочкова делала перерывы, чтобы отправиться в путешествие с таинственным возлюбленным, лица которого она так и не показала публике. Теперь у балерины появилось много времени на репетиции.

Одно из недавних увлечений Волочковой — публиковать в Instagram-блоге видео окончания тренировок. Знаменитость на камеру снимает пуанты, показывая своей аудитории изувеченные ноги: с шишками, следами от шелковых лент и наростами. После одно из недавних репетиций танцовщица гордо призналась, что «любит поработать».

Поклонники не смогли выразить свое отношение к снимку, так как комментарии к фотографии оказались закрыты, напоминает «Вечерняя Москва». В конце января 45-летняя танцовщица официально объявила, что завершила отношения с человеком по имени Олег. В соцсетях Волочкова ознаменовала это началом нового этапа жизни. Она подчеркнула, что лишена меркантильности, а свой поступок считает правильным и честным.