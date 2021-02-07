В Совфеде призвали просвещать население о пользе вакцинации

В ходе объявленной президентом России Владимиром Путиным массовой вакцинации у населения возникло немало вопросов, требующих решения, в том числе и на законодательном уровне. Об этом в интервью ФАН заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Сенатор отметила положительные моменты, которые направлены на профилактику инфекционных заболеваний и недопущение их распространения.

«Считаю необходимым при реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года сформировать систему государственной социальной рекламы вакцинопрофилактики как элемента здорового образа жизни с вовлечением СМИ, Интернет-пространства, общественных организаций, профессиональных сообществ и просто ответственных граждан», — заявила парламентарий.

По ее словам, все начинается с воспитания: в семье, в школе и даже в дошкольном возрасте. Кроме того, собеседница ФАН считает необходимым введение в образовательные программы уроков здоровья с приглашением специалистов.

«К примеру, по достижению 15 лет ребенок имеет право самостоятельно принимать решение о вакцинации, поэтому он должен быть уже к этому возрасту осведомлен, для чего она необходима и как проводится. И я в первую очередь убеждена, что нужно работать с отцами и матерями. Приглашать специалистов на родительские собрания, рассказывать о безопасности и необходимости вакцинации. Снабжать информационными материалами», — рассказала Кусайко.

Она напомнила, что приказом Минздрава от 9 декабря 2020 года были внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: добавлена вакцина против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Согласно изменениям, к приоритету 1-го уровня для вакцинации относятся:

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям;

— работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров;

— лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету 2-го уровня относятся:

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:

— работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

— лица, работающие вахтовым методом;

— волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету 3-го уровня относятся:

— государственные гражданские и муниципальные служащие;

— обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

— лица, подлежащие призыву на военную службу.

«Вместе с тем уровни приоритета могут быть изменены с учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при вакцинации против коронавирусной инфекции, — заметила сенатор. — Также нужны изменения в части определения приоритета закупок многокомпонентных иммунобиологических лекарственных препаратов».

Что касается принятия мер в целях грамотного и объективного разъяснения по всем вопросам вакцинации, то здесь, по мнению парламентария, необходимы новые стандарты для медицинских работников: они должны правильно информировать население об иммунопрофилактике и уметь работать с возражениями и предубеждениями людей.

«Этого сейчас нет, — признала собеседница ФАН. — Также я считаю, что такие изменения нужно вносить и в образовательные стандарты, на этапе обучения в вузах. Специалист должен выходить оттуда и приступать к работе с четкой положительной позицией в отношении вакцинации, которую он должен доносить до пациента».

Также Кусайко считает необходимым создание стимулов для расширения программ вакцинации в корпоративных программах здравоохранения.