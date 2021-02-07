Снайперы Балтийского флота начали подготовку к «АрМИ-2021»

Санкт-Петербург, 7 февраля. Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота приступили к подготовке ко второму этапу конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж».

Во время подготовки к Армейским международным играм снайперы будут отрабатывать поражение целей без пристрелочного выстрела, а также маскировку огневых позиций подручными средствами, в том числе на местности без естественных укрытий. АрМИ-2021 пройдет этим летом на территории полигона Ашулук.

Ранее ФАН сообщал, что силы ПВО Балтийского флота также начали учения в рамках конкурса «Ключи от неба». В процессе маневров военным необходимо обнаружить, захватить и уничтожить средства условного противника, который будет атаковать с воздуха.