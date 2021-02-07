Предварительное расследование загадочного исчезновения вертолета в Якутии завершено

Якутск, 7 февраля. Закончено предварительное расследование по делу о вертолете Во-105, исчезнувшем на золотых рудниках Якутии в сентябре 2019 года, сообщил источник ФАН.

Само воздушное судно, как и троих людей, которые были на борту, так и не смогли найти. При этом было выявлено множество нарушений у компании-эксплуатанта Во-105.

Во-первых, машину обслуживали сами пилоты, во-вторых, у компании-владельца ООО "Нера-Антогачан" не было сертификата эксплуатанта. Их основным видом деятельности была добыча золота. Пилот исчезнувшего воздушного судна не связывался с органами управления воздушного движения, не запрашивал разрешения на взлет, не утверждал маршрут. То есть диспетчеры даже не знали об этом полете.

Кроме того, заявление о пропаже Во-105 поступило только на вторые сутки. Дело в том, что начальник площадки, с которой взлетал вертолет, знал от пилота, что он летит на базу отдыха компании, чтобы забрать двоих людей. А когда Во-105 перестал выходить на связь, подумал, что пилот решил заночевать на базе и там просто нет связи.

Наконец, никакой медицинской комиссии пилот не проходил. То есть официально этого полета не существовало. Последняя точка, где СПОТ зафиксировал вертолет, была проверена, однако там ничего не обнаружили.