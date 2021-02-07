Украинские медики массово бойкотируют западные препараты от COVID-19

Тысячи врачей и сотрудников младшего медицинского персонала, работающие в украинских больницах и поликлиниках, выступили против использования во вверенных им учреждениях вакцин от коронавируса производства ЕС, Великобритании и США. Помимо того, что сотрудники системы здравоохранения категорически отказываются прививаться разработками компаний Pfizer и AstraZeneca сами, они намерены не допустить распространения препаратов в стране в целом. Киевские власти уже назвали эту позицию «саботажем в условиях пандемии», но пока не нашли возможности привлечения «несогласных» к административной и уголовной ответственности. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Ведущего терапевта одной из больниц Киевской области Виталия Калия (имя изменено) временно отстранили от работы со странной характеристикой — «за панические настроения». А все потому, что на днях он позволил себе усомниться в эффективности одного из европейских лекарств от COVID-19. Более того, Калию удалось убедить более 50 своих коллег, а также около 200 родственников и знакомых написать заявления об отказе от вакцинации этими препаратами.

«Эффективность [таких препаратов] не доказана, люди умирают по всему миру, — отметил он в своем письме в структуры украинского Минздрава. — Почему наши соотечественники должны становиться подопытными мышами в большой игре западных фармацевтических гигантов?»

Впрочем, в неоплачиваемый отпуск терапевта отправили не столько из-за неприятия западных вакцин, сколько из-за «пропаганды» их российского аналога — «Спутника V». По некоторым данным, доктор на своей странице в социальной сети призвал сограждан прививаться этим препаратом. Как отметил врач, медикамент в настоящее время «может если не остановить, то по меньшей мере затормозить распространение коронавируса». С мнением Виталия согласились и его коллеги, и многие потенциальные пациенты.

«Лично я не собираюсь испытывать на себе, своих родных и близких, а также больных такие западные «изобретения», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей иммунолог из Черкасс Оксана Тереха. — Сейчас совершенно очевидно, что ради получения «бонусов» от Брюсселя Киев готов жертвовать здоровьем рядовых украинцев. В дело вмешивается большая политика, поскольку все российское для нас теперь плохое, а все западное — панацея, ведь так?»

Не так, говорят в команде украинского президента Владимира Зеленского. Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко официально заявил, что вакцины производства компаний Pfizer и AstraZeneca, которые будут поставлены на Украину во второй половине февраля, «прошли все необходимые проверки».

«Они получили сертификат украинского образца и [рано или поздно] будут тестированы на медиках и военнослужащих».

Слова Иващенко подтвердил главный санитарный врач Украины Игорь Ляшко.

«Сначала будут привиты медработники, а затем сотрудники социальных учреждений и наши военные», — резюмировал он.

Ляшко добавил, что отказываться от мероприятия бессмысленно.

Как выяснили киевские журналисты, Министерство здравоохранения Украины уже разослало по всем медучреждениям страны специальные документы с требованием составить списки предполагаемых желающих пройти вакцинацию. Ответ на это требование поразил даже видавших виды чиновников ведомства. Ввести себе препарат западной разработки согласны всего около 5% медработников. При этом врачи и представители младшего медперсонала сказали о готовности написать заявления об увольнении по собственному желанию в том случае, если вакцинирование станет осуществляться в принудительном порядке.