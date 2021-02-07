Спасенная от жестокого обращения собака растерзала новую хозяйку

Бирмингем, 7 февраля. Молодая британка спасла собаку от жестоких хозяев и погибла мучительной смертью — новый питомец до смерти загрыз ее во сне, передает The Sun.

Трагедия произошла в Бирмингеме. Родственница погибшей рассказала, что раньше у девушки был питбультерьер, который умер от рака. Спустя некоторое время она привела домой спасенного бульмастифа, которого держали на привязи в течение четырех лет.

Соседи услышали душераздирающие крики и громкий лай. На место происшествия сразу же прибыли полицейские и медики, но в доме нашли только окровавленное тело девушки и собаку. Случившееся расценили как несчастный случай, в ближайшее время бульмастифа усыпят.

Похожий случай произошел в ЮАР. Мужчина спас двух львиц с фермы, где животных разводили для охоты. Во время прогулки они набросились на хозяина и растерзали его.