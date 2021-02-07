Власти России отрегулируют стоимость доставки газа в баллонах

Москва, 7 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время скорректирует методические указания по формированию розничных цен на сжиженный газ для населения.

С 2011 года, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, плата за доставку баллонов и твердого топлива осуществлялась по соглашению потребителя и продавца. Однако в прошлом году жители многих регионов начали жаловаться в местные органы власти на существенное, вплоть до 40–50%, подорожание. Цены на сам газ контролируются государством, а значит, стоимость выросла именно за счет доставки.

Чтобы исключить резкий рост цен на конечный продукт, ведущий к социальной напряженности, ФАС посчитал необходимым временно ввести госрегулирование в сфере доставки бытового газа в баллонах.

Министерство энергетики ранее определило способы удешевления газификации регионов. Замглавы ведомства Павел Сорокин отметил, что стоимость программы, требующей в ближайшие пять лет около 850 млрд рублей, можно уменьшить за счет повышения эффективности стройки и внедрения новых стандартов.