Весившая 150 килограммов британка раскрыла секрет похудения

Лондон, 7 февраля. Жительница Великобритании Клэр Дьюсбери в 45 лет решила избавиться от лишнего веса и за два года сбросила почти 60 килограммов.

По словам женщины, секретом ее успеха стали две фотографии, на которых она весит 150 килограммов. Британка специально наклеила их на внутреннюю сторону дверцы кухонного шкафа, чтобы каждый раз, открывая его, видеть себя в своем максимальном весе.

«Я могла посмотреть на снимок, сказать самой себе: «Ты не вернешься» и закрыть шкаф», — поделилась Дьюсбери.

Раньше она любила есть хлеб, сухарики и булочки, а также задыхалась при подъеме по лестнице. В 2018 году британка захотела изменить жизнь ради двоих детей, записалась в спортзал и начала следовать плану питания. Женщина отказалась от фастфуда и другой нездоровой пищи.

На завтрак Дьюсбери стала есть фрукты или «правильные» блинчики, а наггетсы и чипсы заменила на приготовленные в воке блюда. Уже через несколько недель килограммы начали таять. Сейчас женщина весит 90 килограммов, а ее конечная цель — дойти до 70 килограммов.

Американские ученые ранее посоветовали желающим похудеть придерживаться веганской диеты. По словам диетологов, она оказалась эффективнее средиземноморской.