Полицейский стал первой жертвой протестов в Гаити

Порт-о-Пренс, 7 февраля. Полицейский погиб во время протестов в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Четверо протестующих получили огнестрельные ранения. О ходе столкновений сообщило новостное агентство TeleSur.

Источники утверждают, что сотрудник полиции погиб в ходе противостояния с антиправительственной группировкой «Фантом 509».

Столкновения начались вечером 6 февраля в городских районах Дельмас, Петионвиль и Ювененат в Порт-о-Пренсе. Спецпосланник Гаити в Вашингтоне Стэнли Лукас заявил, что вооруженные члены группировки «Фантом 509» вступили в бой с сотрудниками правоохранительных органов, сожгли четыре полицейских автомобиля и убили солдата отряда сил специального назначения полиции Патрика Анозарда.

Бывшие товарищи

Группировка «Фантом 509» возникла как профсоюз полицейских и состоит преимущественно из бывших сотрудников правоохранительных органов. В прошлом году эта организация провела серию протестов с требованием увеличения заработной платы в 2,5 раза — до 25 тысяч гурдов (около 330 долларов). Во время последней акции в Порт-о-Пренсе в ноябре 2020 года вооруженные мотоциклисты из «Фантома 509» сожгли около 50 автомобилей. Несмотря на просьбы и угрозы, администрация Жовенеля Моиза проигнорировала их требования и вместо этого внесла группировку в список террористических организаций.

«Сегодня я призываю к спокойствию, потому что мы не должны терпеть бродяг, террористов, бандитов, которые носят полицейскую форму, чтобы взять страну в заложники», — заявил премьер-министр Гаити Жозеф Жюте.

По информации издания Infobae, после отказа властей члены «Фантом 509» уволились из правоохранительных органов и стали промышлять рэкетом и поборами с населения. Группировка не связана с профсоюзными организациями и «левыми» политическими партиями, однако выступает против действующего президента Жовенеля Моиза.

Уйти нельзя остаться

В Гаити ежедневно проходят протестные акции против президента Моиза. Участники протестов требуют немедленной отставки главы государства и проведения всеобщих выборов.

Моиз занял должность президента Гаити 7 февраля 2017 года. Его вступление в должность произошло спустя год после окончания полномочий предыдущего президента Мишеля Мартелли из-за долгого разрыва между первым и вторым туром выборов.

Согласно действующей конституции Гаити, президентский срок должен быть сокращен на время, в течение которого в стране были проблемы с подсчетом голосов или проведением выборов. По этой причине местная оппозиция считает, что Моиз должен покинуть свой пост 7 февраля — ровно через пять лет после того как в 2016 году закончились полномочия Мишеля Мартелли. Согласно планам оппозиции, исполняющим обязанности президента после отставки президента должен стать один из членов Верховного суда Гаити.

Жовенель Моиз не согласен и считает, что вправе управлять государством до 2022 года. Перед президентскими выборами, назначенными на сентябрь 2021 года, в апреле должен пройти референдум по изменению конституции.

Оппозиционные силы открыто называют Моиза «проамериканским диктатором». С января 2020 года он правит страной единолично, после того как распустил обе палаты парламента. При этом проект конституции, который был представлен лишь 29 января 2021 года, содержит положения, подобные законам США.

Большой брат спешит на помочь

В самый напряженный для Жовенеля Моиза момент на его стороне официально выступила новая администрация Белого дома. 5 февраля посол Гаити Эдмон Бокчит провел, по его словам, «очень продуктивную» встречу с сотрудниками госдепартамента США.

«Мы благодарим правительство США за постоянное участие в укреплении демократии в Гаити», — написал дипломат.

По информации Voice of America, спустя сутки после визита посла Государственный департамент США заявил, что президентский срок Жовенеля Моиза закончится в 2022 году.

«В соответствии с позицией Организации американских государств о необходимости продолжения демократической передачи исполнительной власти новый избранный президент должен сменить президента Моиза, когда его срок полномочий закончится 7 февраля 2022 года», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Свою поддержку режиму Моиза от лица генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша выразил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерриш «внимательно следит за развитием событий», поддерживая «проведение нескольких свободных, справедливых и мирных избирательных процессов в ближайшие месяцы».