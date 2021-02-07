Три человека погибли в жутком ДТП под Саратовом

Саратов, 7 февраля. Столкновение иномарок на 20-м километре трассы Базарный Карабулак — Вязовка унесло жизни троих человек.

Участниками аварии стали два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, сообщили в правоохранительных органах Саратовской области.

По информации источника, всего в ДТП пострадали семь человек, среди них оказались трое детей. Четверым пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. Медики характеризуют их состояние как средней тяжести. На месте страшной аварии работают сотрудники экстренных служб региона и ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Массовое ДТП в Дагестане унесло жизнь одного человека, сообщал ФАН. В Кизилюртовском районе столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус.