Политолог Данилин выразил сомнение в экстрадиции из Польши основателей Nexta

Москва, 7 февраля. Несмотря на договор об экстрадиции преступников и подозреваемых между Белоруссией и Польшей, Варшава, движимая политической целесообразностью, а не законностью, не выдаст создателей Nexta. Такое мнение в беседе с ФАН выразил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам политолога, в ситуации, когда протесты в Белоруссии курировались из Варшавы, было бы наивно полагать, что польские власти выдадут создателей оппозиционного Telegram-канала на родину.

«Между Белоруссией и Польшей существует договор об экстрадиции преступников или же подозреваемых, поэтому в теории Польша должна была бы выдать создателей экстремистских ресурсов, которыми являются создатели Nexta, — сказал собеседник ФАН. — Но это все в теории, на практике же мы понимаем, что сами протесты в Белоруссии курировались как раз из Варшавы. В этом контексте ожидать того, что они кого-то выдадут, особенно из тех, кто им помогал, будет, мне кажется, наивным».

Павел Данилин подчеркнул, что в своих действиях Варшава будет руководствоваться лишь политическими интересами, но не законными принципами.

«У этих товарищей есть только политическая целесообразность, а не законность, — заявил политолог. — Вероятность того, что создатели Nexta будут вызволены в Белоруссию, я оцениваю как 1% из 100%».

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет Республики Беларусь направил в Польшу бумаги на экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его главного экс-редактора Романа Протасевича.