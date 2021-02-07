Муж Нонны Гришаевой оценил убытки после пожара в ее театре

Москва, 7 февраля. Московский областной театр юного зрителя, которым руководит актриса Нонна Гришаева, понес серьезные убытки после пожара.

Пожар в театре произошел в конце января. Муж Гришаевой, режиссер Александр Нестеров рассказал, что огонь уничтожил 80% костюмов и около 20–30% всех декораций. Кроме того, из-за возгорания утрачены малый зал и музыкальная студия с дорогостоящим оборудованием.

Нестеров также высказался о возможных причинах пожара. Супруг Гришаевой не верит, что это мог быть поджог. Сейчас причину возгорания устанавливают эксперты. В театре надеются, что причастные к происшествию понесут ответственность.

«Самое большое счастье для нас, что выжили все, и уцелели все. Кто-то, конечно, надышался, но мы благодарим бога, за то, что все живы», — сказал Нестеров в программе «Ты не поверишь!».

Сейчас в театре Гришаевой думают, как восстановить костюмы и декорации и снова начать играть. Точную сумму ущерба назвать невозможно, но ремонт может обойтись в десятки миллионов рублей.

В театре Нонны Гришаевой бывали дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри. Им так понравилось здание театра, что они назвали его дворцом.