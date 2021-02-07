Посольство РФ напомнило Литве, что в России уже идет вакцинация от COVID-19

Вильнюс, 7 февраля. Посольство России в Литве ответило на оскорбления российской вакцины «Спутник V» со стороны Вильнюса.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните назвала российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием». Как отмечается в официальном ответе российского посольства, препарат «Спутник V» получил международное признание, несмотря на «предвзятые заявления» и «волну» фейков.

«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — задается вопросом российское диппредставительство.

Как ранее отметил автор популярного Twitter-блога «Голос Мордора», русофобия литовского премьер-министра опасна для самих литовцев.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах к концу следующей недели.