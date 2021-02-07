Вассерман увидел предпосылки к новой эскалации в Донбассе

Москва, 7 февраля. События на Украине — тревожный сигнал о подготовке очередной эскалации со стороны Киева в Донбассе, заявил политический аналитик Анатолий Вассерман.

Ранее стало известно о подписании украинским лидером Владимиром Зеленским указа об удалении из сетки вещания трех центральных телеканалов, среди которых — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Указанные СМИ связывают с депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Вассерман убежден, что такое решение украинский лидер не мог вынести без отмашки из-за океана западными кураторами. Он предположил, что одобрение Вашингтоном этого шага говорит о новой стратегии Соединенных Штатов на украинском направлении. Анатолий Вассерман опасается, что новая администрация Джо Байдена намерена спровоцировать очередную эскалацию в ЛДНР.

«Открытым текстом считаю: каналы закрыты по приказу США. Скоро новое обострение против Донбасса — зачем независимая точка зрения? К тому же с каналов шли неудобные вопросы», — объясняет эксперт.

Он добавил, что решение о закрытии неугодных СМИ может быть связано и с внутренними политическими проблемами, главным образом — с падением рейтинга фигуры Зеленского и его партии на фоне увеличения количества сторонников оппозиционных платформ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обстреле украинскими силовиками территории ДНР с применением крупнокалиберного вооружения.