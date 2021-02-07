Дети Галкина и Пугачевой порадовали соседей новогодними подарками

Москва, 7 февраля. Дети юмориста Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза и Гарри разносили гостинцы для соседей в новогодние праздники.

Звездное семейство живет в шикарном замке в подмосковной деревне Грязь. Как рассказали соседи Пугачевой и Галкина, обычно на Новый год Примадонна лично разносит небольшие подарки местным жителям. Однако на этот раз 71-летняя певица решила остаться дома, опасаясь коронавируса. Вместо нее миссию по одариванию жителей Грязи взяли на себя Лиза и Гарри.

«Ее я не видела, а только детишек. Они поздравления всегда раздают. Дай бог им здоровья. Они продукты подарили, шампанское и конфеты», — рассказала одна из соседок звездной четы в программе «Ты не поверишь!».

Бывшая солистка группы «Пропаганда» Виктория Воронина, живущая в Нью-Йорке, сообщила, что поддерживает постоянную связь с Примадонной. По словам исполнительницы, Пугачева прекрасно выглядит и даже строит творческие планы. Именитая певица заказала у Ворониной новую композицию.

Поскольку Пугачева давно не появляется на публике, поклонники забеспокоились за исполнительницу. Кроме того, парапсихолог рассказала, что рядом с певицей есть некая сущность, высасывающая жизненные силы. Сама Примадонна опровергла это заявление.