Жигунов будет судиться с присвоившим ему серьезный диагноз изданием

Москва, 7 февраля. Актер, продюсер и режиссер Сергей Жигунов ответил на слухи о своем лечении в психиатрической больнице. Он будет разбираться с присвоившим ему серьезный диагноз СМИ в суде.

Недавно в одном из интернет-изданий появилась новость о ментальном заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня». Авторы публикации утверждали, что Жигунов лечился в психиатрической больнице. Оказалось, актер никогда не был в подобных учреждениях.

В личном микроблоге Instagram 58-летний артист заявил, что с легкостью мог оказаться в стационаре психбольницы, читая подобные новости о себе. Жигунов «поздравил» оскорбившее его издание с иском. Он собирается довести дело до суда. Актер опубликовал скриншот с заголовком статьи, которую издание уже удалило.

«Какая у вас насыщенная жизнь... Если бы не СМИ, такого бы не было... Берегите их»; «Не стоит спускать такое! Иск обязательно!»; «И правильно сделали», — поддержали артиста подписчики.

В прошлом году Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом. Новый год артисту пришлось праздновать в медицинском учреждении в Ялте. Актер рассказывал, что из-за болезни у него пропали обоняние и вкус.