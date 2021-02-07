В Польше могут появиться «комнаты плача» для беременных

Варшава, 7 февраля. Министерство юстиции Польши выступило с предложением создать специальные «комнаты плача» для беременных.

Таким образом в ведомстве решили поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. Авторы данной инициативы уверены, что такие комнаты беременные женщины смогут посетить, чтобы поплакать.

Также планируется оказывать психологическую и социальную поддержку. В Польше запрет на аборты действует с 1933 года. Исключения составляют лишь те случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, либо же когда она забеременела в результате изнасилования.

ФАН ранее писал, что депутаты Госдумы работают над законопроектом, предполагающим назначение ежемесячной выплаты беременным женщинам. Предполагается, что данная мера должна помочь женщинам пережить сложный период беременности и удержать их от аборта.