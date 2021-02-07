Хуснуллин перечислил меры по сдерживанию цен на стройматериалы

Москва, 7 февраля. Подорожание на рынке металла оказывает наибольшее влияние на стоимость строительных материалов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По поручению президента страны Владимира Путина правительство предпринимает усилия для снижения цен в этом сегменте. Так, с 1 февраля начали действовать новые пошлины на вывоз лома черного металла. Эксперты сейчас анализируют эффективность данной меры. Кроме того, решено создать площадку для прямого контакта металлургических и строительных компаний, чтобы не позволить посредникам устанавливать спекулятивные цены, пояснил Хуснуллин.

Согласно подсчетам Росстата, строительные материалы в январе подорожали более чем на 6% в сравнении с декабрем. Сильнее всего это отразилось на металлочерепице, древесностружечных и ориентированно-стружечных плитах, а также оконном стекле и обрезных досках.

С целью урегулировать ценообразование на рынке металлопродукции, используемой в строительстве, ранее была создана рабочая группа с участием Минстроя, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, производителей и строительных организаций.