Актриса Дарья Мельникова ответила на слухи о разводе с Артуром Смольяниновым

Москва, 7 февраля. Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова прокомментировала сообщения о разводе с актером Артуром Смольяниновым.

Актриса пояснила, что в семейной жизни нельзя окончательно разобраться в каком-либо вопросе. По словам артистки, супругам все время приходится сталкиваться с новыми уникальными ситуациями. Сейчас Мельникова пытается понять, что нужно делать во время конфликтов.

«В эти моменты ухожу на какие-нибудь мероприятия. У нас с мужем все в порядке, все хорошо», — сказала актриса в программе «Ты не поверишь!».

Пока почти все усилия Мельниковой направлены на воспитание двухлетнего сына Марка. У 28-летней актрисы также есть старший сын от Смольянинова. Справляться с детьми семье помогают бабушки и няни, ведь Мельникова продолжает сниматься в кино.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в 2013 году. Примерно через два года после свадьбы на свет появился их первенец, которого назвали Артуром в честь отца.

На съемках актрисе часто приходится взаимодействовать с мужчинами. Например, она снялась в проекте «Соври мне правду» вместе с молодым актером Евгением Романцовым и сфотографировалась в его объятиях.