ФАН нашел в Севастополе утраченную скульптуру «местного Гауди»

Скульптор Вячеслав Яковлев, которого севастопольцы называют «местным Гауди», подарил городу-герою множество знаковых работ: мемориал героям обороны Севастополя 1941–1942 гг., триумфальную арку в честь 200-летия Севастополя, барельеф «История флота», установленный на здании кинотеатра «Россия», и множество других.

Но есть и скульптуры, которые изначально предназначались для другого места на западе Крыма: фигуры «Спрут» и «Рыбка» Яковлев сделал для бассейна воинской части в Донузлаве, но туда они по каким-то причинам не доехали. Эти скульптуры много лет никто не видел.

Но недавно отреставрированный в Севастополе Комсомольский парк украсила парковая скульптура «Спрут» ― он много лет пылился на складе одного из строительных магазинов города. Потом в какой-то момент его выставили на продажу на «Авито», но руководство города по решению губернатора выкупило «Спрута».

«Это необычная скульптура, она покрыта смальтой. Именно эту работу Яковлева сравнивали с произведениями знаменитого Гауди, украшающими парк Гуэль в Барселоне», — рассказал губернатор на открытии парка.

Тогда же он сообщил, что в паре со «Спрутом» Яковлев создал еще скульптуру «Рыбка», также покрытую смальтой.

«Ее судьба сейчас неизвестна. Если у кого-то из моих подписчиков есть информация об этой работе — буду признателен. Попробуем также вернуть ее городу», — сказал Развожаев.

Оказалось, что скульптура находится на видном месте — в Гагаринском районе города у магазина «Добрострой», но скрыта от взглядов высокими кустами, потому как за ней сейчас никто не ухаживает.

Как рассказал ФАН историк-краевед Севастополя Артур Заляев, и «Рыбка», и «Спрут» были созданы Вячеславом Яковлевым для бассейна Черноморского флота в Донузлаве.

«Была создана также еще одна скульптура — «Нептун», предполагалось, что она украсит военный сквер части на Донузлаве. Однако до места назначения скульптуры так и не доехали и оказались неучтенными. Хозяин у «Рыбки» тот же, что и у «Спрута», однако ее он не продавал. Сейчас, если надумает, скорее всего, заломит цену. Однако вернуть Севастополю его достояние, так досадно утраченное, — это работа, достойная уважения. Скульптуры Яковлева обладают духом ушедшего времени, нашего детства», — рассказал севастопольский краевед.

Напомним, ранее ФАН сообщал об удручающем состоянии еще одного городского памятника — «Штык и парус». Его постоянно разрисовывают и разрушают вандалы.