ВСУ за сутки выпустили 88 боеприпасов по трем населенным пунктам в Донбассе

Донецк, 7 февраля. Украинская армия за прошедшие 24 часа выпустила по территории ДНР 88 боеприпасов. Под обстрел попали три населенных пункта.

В сообщении представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения украинский армии за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории республики.

Обстрелы велись из гаубиц калибром 122 мм, вооружений БМП и БРТ, крупнокалиберных пулеметов, а также гранатометов: РПГ, СПГ, АГС.

«Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц», — говорится в сообщении.

Под огнем ВСУ оказались окрестности поселка Старомихайловка на донецком направлении, а также сел Ленинское и Коминтерново на мариупольском направлении.

Ранее ФАН писал, что командование ВСУ совместно с СБУ проводит учения у границ Крыма. По словам представителей ВМС Украины, тренировка носит «противодиверсионный характер».