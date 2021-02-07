Путин проведет заседание совета по науке на следующей неделе

Москва, 7 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен провести заседание Совета по науке и образованию, сообщил телеканал «Россия-1».

Помимо этого, российский лидер примет участие в совещании судей – судов общей юрисдикции и арбитражных. Ожидается, что участники мероприятия обсудят с президентом России итоги работы в 2020 году, а также обговорят задачи на нынешний год.

По данным телеканала, глава государства на следующей неделе также проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации и заседание совета безопасности страны.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому в государстве запрещается пропаганда употребления веселящего газа (закиси азота). Уточняется, что по закону, нарушителям полагается штраф в размере до 150 тысяч рублей.