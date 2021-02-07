Apple и Microsoft увеличили свои доходы на фоне пандемии коронавируса

Вашингтон, 7 февраля. Пандемия коронавируса для многих компаний обернулась кризисом и увольнением части персонала. Мировые IT-гиганты сумели не просто удержаться на плаву, а еще и повысить свои доходы.

Переход людей на дистанционный формат работы и обучения оказался выгодным для корпорации Apple. На фоне пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции возрос спрос на ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. Кроме того, американская корпорация успела представить новую серию смартфонов iPhone.

Продажи компании Microsoft также росли по мере того, как люди адаптировались к удаленке и коронавирусным ограничениям. Значительный объем прибыли IT-гиганту принесла реализация игровых консолей Xbox, ноутбуков Surface и облачных сервисов. Троекратно увеличилась популярность сервисов Microsoft для совместной работы и групповых видеозвонков.

По данным The Wall Street Journal, технологические гиганты, включая Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook, увеличили свой совокупный доход до 1,1 трлн долларов, или на 24%, за 2020 год.

Ранее блогер Джон Поссер заявил, что Apple может не выпустить в этом году iPhone с «несчастливым» числом 13 в названии. Вместо него компания, вероятно, представит смартфоны с индексом 12S.