Киев, 7 февраля. Власти США выделят деньги Украине на исследование геев, пишет журналист Олег Ткачук.

По данным автора материала, Украина занимает одно из первых мест в Европе по распространению ВИЧ-инфекции. Часть мужчин получает инфекцию после секса с другими мужчинами. Поэтому власти США решили выделить деньги американских налогоплательщиков на масштабное исследование геев Украины. Сумма тендера составила почти 400 тысяч долларов.

Деньги Украине предоставили в рамках реализации проекта международной технической помощи. Оплачивается это из фонда чрезвычайной инициативы президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД. В ходе исследования будут проверяться группы повышенного риска в возрасте от 14 лет и старше.

Согласно опубликованной статистике, самая высокая распространенность ВИЧ среди геев наблюдается в Донецке, Черкассах, Одессе, Николаеве и Киеве. Из них только 59% знают о том, что имеют заболевание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опасается ответа России на ограничение работы трех оппозиционных телеканалов в Незалежной.