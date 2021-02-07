Кошка-путешественница объехала половину Сахалина под капотом машины

Южно-Сахалинск, 7 февраля. Сахалинский водитель обнаружил под капотом машины кошку, которая, по всей видимости, проехала с ним через половину острова.

Животное уже осмотрели ветеринары. Они заявили, что у кошки стресс и есть некоторые травмы, однако они не критичны. Она обнаружилась после того, как мужчина поставил автомобиль на ремонт в Южно-Сахалинске. Дальнейшей судьбой пушистой четвероногой занялись сотрудники центра помощи бездомным животным «Ласка».

«Мы ее обогрели, показали ветеринару. Выяснилось, что у животного была травма головы, отчего один зрачок был шире второго. Через некоторое время все пришло в норму», — рассказала РИА «Сахалин и Курилы» представительница организации.

В «Ласке» Чернику стерилизовали, подстригли и накормили. По счастливому стечению обстоятельств кошка уже нашла дом. Ее забрали жители Южно-Сахалинска, которые сочли животное похожим на их скончавшуюся любимицу, прожившую с ними больше 15 лет.

Около 60 бездомных кошек и собак нашли дом в Нижегородской области в 2020 году. Животным помогли в местном благотворительном фонде «Сострадание-НН». Перед тем, как отдать их новым хозяевам, четвероногих стерилизовали и привили от бешенства.