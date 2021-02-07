Движение на трассе «Урал» восстановлено после ДТП с 23 машинами

Екатеринбург, 7 февраля. После столкновения 23 автомобилей на трассе М-5 восстановили движение, трехкилометровая пробка рассасывается. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Автомобили, попавшие в большую пробку, постепенно возобновили свое движение. Инцидент произошел в районе Сысерти, между 182 и 185 километрами трассы Екатеринбург — Челябинск.

На место аварии прибыли несколько нарядов ДПС. Информация о погибших или пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. Региональное управление МЧС установило на месте крупной аварии пункт обогрева, чтобы не позволить водителям замерзнуть.