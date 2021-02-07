Решение Кабмина России ускорит строительство домов престарелых

Москва, 7 февраля. Российские регионы теперь смогут быстрее получить федеральную поддержку на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Там прописана возможность отсрочки в подаче некоторых документов, в том числе свидетельства о праве собственности на земельный участок, разрешения на строительство и заключения госэкспертизы на проект.

Их разрешается направить уже после подписания соглашения о предоставлении субсидий, но не позднее 1 июля года, предшествующего строительству. Изначально же будет достаточно заявки на получение поддержки и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы.

Это позволит сократить сроки заключения соглашений, гарантирует субъектам РФ получение средств и даст стимулы для оперативной подготовки документов. Как следствие, ускорится начало возведения стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста (домов престарелых), в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.

Мишустин не раз подчеркивал, что в вопросах благополучия, здоровье и жизни людей важно свести к минимуму бюрократические процедуры.