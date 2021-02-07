«Не все пять лет»: супруга Папунаишвили попросила не сыпать соль на рану

Москва, 7 февраля. Хореограф Евгений Папунаишвили накануне заявил о разрыве с супругой, стилистом из Италии Салимой Бижабер. Участник «Танцев со звездами» подчеркнул, что комментариев по поводу развода он давать не будет, сообщает Teleprogramma.pro. А вот преданная жена, возможно, из-за своего итальянского темперамента не постеснялась и рассказала всю правду. На странице в Instagram она объяснила, что брак распался из-за измены Евгения.

«На протяжении пяти лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала!» — написала Салима.

После этого заявления подписчики начали обвинять Евгения Папунаишвили в многолетних изменах красавице жене. Досталось и самой Салиме. Ее винили в том, что она закрывала на происходящее глаза. Девушке пришлось сделать очередное заявление.

«Давайте не будем придумывать того, чего нет! Ситуация с изменой длилась в последнее время нашей семейной жизни, а не все пять лет», — ответила подписчикам Бижабер.

Стилист попросила комментаторов быть тактичнее и перестать сыпать ей соль на рану.

Ранее в СМИ писали, что отношения пары дали трещину по совершенно иной причине — из-за вынужденной разлуки во время пандемии. Папунаишвили заявлял, что это неправда, и подтвердил слова публикацией фотографии с избранницей. Кроме того, Евгений в своем микроблоге обратился к представителям СМИ напрямую.