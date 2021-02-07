Канадец устроил «ресторан» для енотов в память умершей жены

Галифакс, 7 февраля. Житель Канады Джеймс Блэквуд посвятил значительную часть своей жизни заботе о стае енотов, выполняя предсмертное желание своей жены.

Джеймс живет на восточном побережье Канады в провинции Новая Шотландия, а моментами из своей жизни делится на YouTube-канале. Один из его роликов, где он кормит сосисками стаю очаровательных енотов, стало вирусным в Сети.

В описании к видео канадец написал, что на улице было снежно и морозно, а еноты сильно голодали. На кадрах видно, как Джеймс выходит на заднее крыльцо своего дома, садится на садовую лавочку и кормит животных сосисками из пластмассового ведерка.

Ухаживать за енотами Джеймс начал еще несколько десятилетий назад, когда это было еще проектом его жены. Умиравшая от рака женщина попросила супруга продолжить заботиться о них, поэтому из уважения к ее желанию канадец каждый вечер выходит к енотам с едой.

В московском аэропорту тем временем оказали помощь еноту, попавшему под капот автомобиля. В ожидании зоопсихолога, который должен был помочь вызволить животное из беды, его кормили и следили, чтобы он не замерз.