Онколог Галин предупредил о влиянии красного мяса на развитие рака кишечника

Москва, 7 февраля. Злоупотребление красным мясом в рационе может привести к развитию злокачественной опухоли в толстом кишечнике, предупредил онколог Андрей Галин.

Правильный рацион питания должен включать достаточное количество овощей и фруктов. Это позволит избежать онкологических заболеваний, так как данные продукты содержат много клетчатки. Об этом Галин рассказал на YouTube-канале центра медицинской профилактики Коми «Здоров 11» в новом видео о здоровом питании.

Также онколог призвал не злоупотреблять красным мясом. В большом количестве оно способно вызывать заболевания толстой кишки. Ранее это считалось «королевской болезнью», так как монархи употребляли много красного мяса и страдали от подагры. Сейчас люди стали жить дольше, и продукт влияет на развитие злокачественных образований, объяснил Галин.

До этого диетологи назвали еще один способ предотвратить появление рака кишечника. Защититься от заболевания поможет чернослив. Содержащиеся с нем антоцианы снижают риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.