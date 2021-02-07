Захарова назвала вынужденной мерой высылку ряда дипломатов из РФ

Москва, 7 февраля. Высылка ряда дипломатов из России стала вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее троих дипломатов объявили в РФ персонами нон грата, в ближайшее время они будут высланы из России из-за участия в незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве.

Как уточнила спикер российского внешнеполитического ведомства, высылка дипломатов стала вынужденной мерой, на которую Москву вынудили пойти страны Запада.

«Были вынуждены принять меры», — заявила Мария Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал американского госсекретаря Энтони Блинкена уважать российские законы и судебную систему в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.