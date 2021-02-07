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Захарова назвала вынужденной мерой высылку ряда дипломатов из РФ

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Захарова назвала вынужденной мерой высылку ряда дипломатов из РФ

Москва, 7 февраля. Высылка ряда дипломатов из России стала вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее троих дипломатов объявили в РФ персонами нон грата, в ближайшее время они будут высланы из России из-за участия в незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве.

Захарова назвала вынужденной мерой высылку ряда дипломатов из РФ

Как уточнила спикер российского внешнеполитического ведомства, высылка дипломатов стала вынужденной мерой, на которую Москву вынудили пойти страны Запада.

«Были вынуждены принять меры», — заявила Мария Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал американского госсекретаря Энтони Блинкена уважать российские законы и судебную систему в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

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