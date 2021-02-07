В Ялте начали активно ремонтировать военный санаторий КЧФ, пострадавший при пожаре

Ялта, 7 февраля. В курортной столице Крыма ремонтируют ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» Министерства обороны Российской Федерации, часть которого сгорела в октябре 2020 года. Тогда, как рассказывал ФАН, загорелась крыша здания, из-за чего пострадал восьмой этаж санатория и обвалилась кровля. Пожар был быстро и профессионально потушен.

Как удалось выяснить ФАН, сейчас реконструкцией одного из корпусов военного санатория Краснознаменного Черноморского флота (КЧФ) занимается около 75 человек. Работают они без выходных ― с раннего утра до позднего вечера. Грохот, который создают летящие в мусоросброс части конструкции с восьмого этажа, слышен на соседних улицах. Рабочие стараются делать все весьма быстро.

Сейчас строителями проводится демонтаж обгоревшего участка, то есть снимается кровля восьмого этажа. Также разбирается весь корпус здания для замены коммуникаций: будут установлены новая сантехника, проводка, вентиляция, двери и окна.

На объекте работают грузовые автомобили и другая тяжелая техника, поскольку строительного мусора очень много. Работу по ремонту санатория планируют завершить к началу лета.

Напомним, ранее ФАН показывал на видео, как пламя охватило военный санаторий в Ялте.