Симоньян предложила жалующимся на пенсию россиянам вспомнить времена девяностых

Москва, 7 февраля. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала недовольство некоторых жителей Российской Федерации по поводу размера их пенсионных выплат.

Основным аргументом журналистки в защиту действующей пенсионной системы России стало то, что в 1990-х годах в стране выплат не было совсем. Мнением Симоньян поделилась в программе «Соловьев Life» на YouTube.

«Их (пенсии) вообще не платили, про это вы забыли?» — спрашивает главред издания.

Жизнь в девяностых годах прошлого века Маргарита вспоминает «с дрожью». Сегодня выплаты для пожилых граждан России стали на порядок выше, чем были раньше. И пенсии продолжат расти — нашей стране необходимо время, чтобы развиваться нормально, без потрясений, подытожила журналистка.

Ряду пенсионеров напомнили о дополнительных выплатах и льготах от властей. На поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне могут рассчитывать обладатели звания «Ветеран труда», напоминает ФАН.