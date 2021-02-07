Хуснуллин сообщил о внесении новой редакции ФЦП Крыма и Севастополя в правительство

Москва, 7 февраля. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что провел на этой неделе встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Во время встречи они обсудили план развития города-героя, а также вопросы по строительству культурного центра, передает корреспондент ФАН.

Хуснуллин отметил, что в программу Федеральной целевой программы Крыма и Севастополя, которая рассчитана на пять лет, были внесены согласованные со всеми изменения, которые уже предложены правительству. Он надеется, что в ближайшее время премьер-министр Михаил Мишустин утвердит данные изменения.

На данный момент все ждут обновленного и утвержденного документа по ФЦП Крыма и Севастополя на ближайшие годы, чтобы понять, что изменилось в редакции как по объектам, так и по срокам их сдачи.

Известно, что только в этом году на территории полуострова будут реализованы в рамках Федеральной целевой программы более 300 объектов. В планах правительства ― продлить ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года, а также увеличить объем финансирования до 1,37 трлн рублей. За счет этого финансирование программы увеличится на 120 млрд рублей, что позволит реализовать ряд новых проектов и мероприятий на территории республики.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, на что в этом году в Крыму потратят 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.