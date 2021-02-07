Стало известно, как выглядит могила Толкуновой спустя 11 лет со дня смерти

Москва, 7 февраля. Жизнь народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой оборвалась в марте 2010 года. Певица не смогла одолеть онкологическое заболевание, которое поразило ее грудь и мозг.

В перерыве между операциями и химиотерапией Толкунова продолжала до последнего гастролировать и исполнять новые песни. Певицу любили за редчайший тембр голоса, уникальную манеру выступления и скромный стиль. Она никогда не выходила на сцену с открытыми руками, до последнего была предана скромной нити жемчуга в волосах и длинным юбкам.

Элегантной скромностью отличается и ее могила на Троекуровском кладбище. Толкунову похоронили недалеко от ее второго мужа, журналиста-международника Юрия Папорова. Надгробную плиту на могиле певицы украшает ее бюст, выполненный из темного гранита. Высеченный из камня образ артистки запечатлен вместе со стволом березы, который она обнимает руками. Рядом с могилой Толкуновой лежат букеты цветов и стоит новогодняя елочка.

Ранее эксперты оценили стоимость роскошного памятника, установленного на могиле знаменитой актрисы Веры Глаголевой. Оказалось, что только беседка обошлась родственникам примерно в 2 миллиона рублей.