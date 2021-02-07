Владелец проката обнаружил в авто следы наркотиков после Потапа и Каменских

Майами, 7 февраля. Владелец проката элитных автомобилей в Майами пожаловался на украинских музыкантов Потапа и Настю Каменских после того, как они вернули ему машину в ужасном состоянии.

Предприниматель сообщил, что ему довелось поработать со многими представителями шоу-бизнеса. Обычно все проходит без эксцессов, но некоторым звездам все же удалось разгневать бизнесмена.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них», — заявил возмущенный владелец проката.

По словам бизнесмена, после Потапа и Каменских он обнаружил в машине следы наркотиков. Кроме того, салон автомобиля был сильно испачкан. Владельцу проката не понравилось и то, как звездная пара вернула ему машину.

«Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — рассказал предприниматель.

Подобное, по словам бизнесмена, происходит редко. Владелец проката хорошо отозвался о многих звездах, например, о Тимати, Нюше, Ханне и Максе Барских.

Потап и Настя Каменских поженились в 2019 году. До свадьбы музыканты много лет выступали вместе. Потап ранее рассказал, как тайно готовился сделать предложение своей возлюбленной.