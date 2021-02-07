Клинцевич назвал «закрытым» вопрос передачи Курильских островов Японии

Москва, 7 февраля. На вопросе принадлежности Курильских островов поставлена точка, никакой речи об их передаче Японии не может вестись. Об этом заявил ФАН российский политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Политик отреагировал на заявление премьер-министра Японии Есихидэ Суга, выступившего на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» (так в Японии называют российские южные Курильские острова). Премьер выразил сожаление в связи с тем, что мирный договор с Россией так и не был подписан и вопрос Курильских островов до сих пор не решен.

Клинцевич полагает, что в ближайшее время никаких заметных подвижек в заключении российско-японского мирного договора не будет, а внесение поправок в Конституцию закрепило окончательное решение вопроса о принадлежности Курильских островов.

«Тенденция этих 70 лет довольно устойчивая, — заявил собеседник ФАН. — Япония крайне стеснена территориями, для них это очень важно. Но если раньше, когда мы говорили о мирном договоре между Россией и Японией, они были крайне заинтересованы привязать к нему спорные территории, то уже год, как ситуация коренным образом изменилась. Приняты поправки в Конституцию, и изменить уже ничего нельзя».

По словам политика, передачу Курильских островов Японии можно было бы сравнить с Брестским миром, когда Российская империя потеряла Польшу и Финляндию. Франц Клинцевич подчеркнул, что сохранение Курильских островов в составе России связано, прежде всего, с безопасностью страны.

«Я, как человек военный, абсолютно убежден, что если в данном вопросе пойти навстречу, то на этих территориях будут американские военные базы и НАТО, — подчеркнул политик. — Возникнет крайне серьезная угроза для Российской Федерации. С учетом современных высокоточных боеприпасов, ракет гиперзвука время для принятия решения по отражению удара сократится с десяти минут до трех, что станет критичным».

Общественный деятель отметил, что никто не мешает гражданам Японии вести бизнес на территории Курильских островов и посещать захоронения их предков.

«Вы можете ностальгировать, праздновать, говорить, — сказал Клинцевич. — Те, кто хочет, могут приехать на места захоронения предков, это предусмотрено. И в мирном договоре это можно прописать. Вы можете инвестировать, вести какой-то бизнес, и это позволительно, об этом говорил президент».

Политик подчеркнул, что, если Япония не будет готова к заключению договора без передачи островов, российская сторона может подождать.

«Если японцы скажут, что договора не будет, пока мы не решим этот вопрос, значит, еще 70 лет мы будем находиться в этом состоянии, без мирного договора, — заключил он. — Это реалии, тут нет никакой излишней дипломатической агрессии, это здравый смысл».

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН выразил мнение, что фигура Алексея Навального изначально использовалась Соединенными Штатами и другими странами Запада исключительно для дестабилизации ситуации в России.