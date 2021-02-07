Российский иммунолог объяснил, когда люди смогут отказаться от защитных масок

Москва, 7 февраля. Необходимость масочного режима в России отпадет, когда образуется достаточная иммунная прослойка среди населения, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Отказ от ношения средств индивидуальной защиты может произойти ближе к началу весны этого года, заметил специалист по особо опасным инфекциям. Для этого в конкретных регионах число тех, кто имеет иммунитет к коронавирусной инфекции должен составлять около 60-70%, объяснил Жемчугов в интервью радио Sputnik.

«В регионах стоит делать некоторые ограничения в зависимости от плотности населения и от того, сколько осталось людей, которые не контактировали с вирусом. Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее», — объяснил медик.

Российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 к концу следующей недели могут зарегистрировать в 25 странах. Информацией об этом поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что сейчас препарат уже одобрен в 19 государствах.